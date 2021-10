LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: Pogacar spinge la fuga, 40” di margine (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.19 Altro passaggio sul traguardo per Davide Formolo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Nelson OLIVEira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo) e Tim Wellens (Lotto-Soudal). Il margine sta crollando, 23”. 15.16 Intanto Fetter, in fuga dal mattino, è stato ripreso dal gruppo principale. 15.13 La fuga sta per salire verso via XXV Aprile. 15.08 Continua a ridursi il gruppo degli attaccanti: Erik Fetter (Eolo-Kometa) perde contatto, rimangono in sei in avanti allo scoccare delle tre ore di corsa. Distacco di 40”. 15.04 Si è staccato Alejandro Valverde (Movistar). Probabilmente non ha digerito le ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.19 Altro passaggio sul traguardo per Davide Formolo, Tadej(UAE Team Emirates), Nelson Oira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo) e Tim Wellens (Lotto-Soudal). Ilsta crollando, 23”. 15.16 Intanto Fetter, indal mattino, è stato ripreso dal gruppo principale. 15.13 Lasta per salire verso via XXV Aprile. 15.08 Continua a ridursi il gruppo degli attaccanti: Erik Fetter (Eolo-Kometa) perde contatto, rimangono in sei in avanti allo scoccare delle tre ore di corsa. Distacco di 40”. 15.04 Si è staccato Alejandro Valverde (Movistar). Probabilmente non ha digerito le ...

