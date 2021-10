LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: partita la gara (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.15 Si avvantaggiano in due: Holmes e Fetter. 12.12 Iniziano gli scatti. 12.07 partita LA gara! 12.04 Al via corridori di LIVEllo come Tadej Pogacar e Vincenzo Nibali, sarà sicuramente spettacolare la corsa odierna. 12.01 Il gruppo è partito per il trasferimento verso il chilometro 0. 11.59 Al momento non piove in quel di Busto Arsizio, sede della partenza, ma il cielo è grigio. 11.57 Secondo appuntamento per il Trittico Lombardo, dopo il capolavoro di Evenepoel di ieri alla Bernocchi, con la corsa giunta all’edizione del centenario. 11.55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Tre Valli Varesine ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 12.15 Si avvantaggiano in due: Holmes e Fetter. 12.12 Iniziano gli scatti. 12.07LA! 12.04 Al via corridori dillo come Tadej Pogacar e Vincenzo Nibali, sarà sicuramente spettacolare la corsa odierna. 12.01 Il gruppo è partito per il trasferimento verso il chilometro 0. 11.59 Al momento non piove in quel di Busto Arsizio, sede della partenza, ma il cielo è grigio. 11.57 Secondo appuntamento per il Trittico Lombardo, dopo il capolavoro di Evenepoel di ieri alla Bernocchi, con la corsa giunta all’edizione del centenario. 11.55 Buongiorno e benvenuti alladella Tre...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Ciclismo Tre Valli Varesine 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Valli #Varesine #2021: - yarrambat : RT @VivaTicket: I @mogwaiband tornano in Italia con tre nuove date! ?? 27 gennaio 2022 • Milano, Fabrique 28 gennaio 2022 • Roma, Atlantico… - mogwaiband : RT @VivaTicket: I @mogwaiband tornano in Italia con tre nuove date! ?? 27 gennaio 2022 • Milano, Fabrique 28 gennaio 2022 • Roma, Atlantico… - VivaTicket : I @mogwaiband tornano in Italia con tre nuove date! ?? 27 gennaio 2022 • Milano, Fabrique 28 gennaio 2022 • Roma, A… - 69nectar : lui non è che ha fatto live magari in un account privato, no no lui non ha proprio mai aperto instagram se non per… -