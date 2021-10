LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: fora Pogacar, sono sette in avanti (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.51 Ricapitoliamo la composizione della fuga: Davide Formolo (UAE Team Emirates), Nelson OLIVEira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo), Aurelien Paret-Peintre (Ag2R Citroen), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) ed Andreas Kron (Lotto-Soudal) hanno un minuto di vantaggio sul gruppo Pogacar-Nibali a 40 chilometri dal traguardo. In mezzo la coppia Pierre Latour-Guillaume Martin a 40”. 15.49 Pierre Latour (Total Direct Energie) si è agganciato a Guillaume Martin (Cofidis). 15.47 Con i pochi secondi di margine tra fuga e gruppo, Pogacar è stato praticamente ripreso dal gruppo. 15.46 Dietro c’è lo scatto di Guillaume ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.51 Ricapitoliamo la composizione della fuga: Davide Formolo (UAE Team Emirates), Nelson Oira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo), Aurelien Paret-Peintre (Ag2R Citroen), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) ed Andreas Kron (Lotto-Soudal) hanno un minuto di vantaggio sul gruppo-Nibali a 40 chilometri dal traguardo. In mezzo la coppia Pierre Latour-Guillaume Martin a 40”. 15.49 Pierre Latour (Total Direct Energie) si è agganciato a Guillaume Martin (Cofidis). 15.47 Con i pochi secondi di margine tra fuga e gruppo,è stato praticamente ripreso dal gruppo. 15.46 Dietro c’è lo scatto di Guillaume ...

Advertising

Pazzotiodio : Aggiornamento live stiamo a quota tre - zazoomblog : LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: in sette in avanti ci sono Pogacar Formolo e Uran - #Valli #Varesine… - zazoomblog : LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: in quattro in fuga - #Valli #Varesine #DIRETTA: #quattro - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Tre Valli Varesine 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Valli #Varesine #2021: - yarrambat : RT @VivaTicket: I @mogwaiband tornano in Italia con tre nuove date! ?? 27 gennaio 2022 • Milano, Fabrique 28 gennaio 2022 • Roma, Atlantico… -