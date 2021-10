LIVE – Sorteggio tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021: aggiornamenti in diretta (Di martedì 5 ottobre 2021) Il LIVE e la diretta testuale del Sorteggio del tabellone inerente al Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il prestigioso torneo statunitense si svolgerà da mercoledì 6 a domenica 17 ottobre, proponendo il meglio del circuito tennistico maschile, sebbene le assenze di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer non siano da poco. Particolare attesa per gli accoppiamenti degli azzurri presenti negli Stati Uniti; Matteo Berrettini e Jannik Sinner corrono verso le Atp Finlas e necessitano di arrivare più in fondo possibile durante Indian Wells, ma attenzione anche a Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, pronti a sorprendere. Sportface.it garantirà aggiornamenti ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Ile latestuale deldelinerente aldi. Il prestigioso torneo statunitense si svolgerà da mercoledì 6 a domenica 17 ottobre, proponendo il meglio del circuito tennistico maschile, sebbene le assenze di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer non siano da poco. Particolare attesa per gli accoppiamenti degli azzurri presenti negli Stati Uniti; Matteo Berrettini e Jannik Sinner corrono verso le Atp Finlas e necessitano di arrivare più in fondo possibile durante, ma attenzione anche a Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, pronti a sorprendere. Sportface.it garantirà...

