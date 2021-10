LIVE Ciclismo su pista | Europei 2021 in DIRETTA | Quinta Fidanza nello scratch | nono Moro nell’eliminazione

Leggi su oasport

(Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 E vince Rostovtsev! Il russo, anche in maniera furba, trionfa davanti al portoghese Matias. 19.12 Boudat è terzo! 19.11 Eliminato lo svizzero Selenati! Medaglie per Russia, Francia e Portogallo. 19.10 L’irlandese Murphy è fuori! E a sorpresa il tedesco Teutenberg si fa sorprendere! 19.09 Fuori lo spagnolo Martorell Haga e il polacco Slawek. 19.08 Gara ancora neutralizzata! Il russo Rostovtsev sgancia il pedale e la giuria lo valuta come problema meccanico. Decisione senza dubbio discutibile. 19.06 SI FA SORPRENDERE STEFANO! Eliminazione e nona posizione per l’azzurro. 19.05 A casa il belga Thijssen. 19.05 Eliminato l’israeliano Tene, caduto in precedenza. 19.04 Salutano questa prova l’ucraino Dzhus e l’olandese Zijlaard. 19.03 Non riesce ad evitare l’eliminazione il bielorusso ...