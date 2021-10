LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: quinta Fidanza nello scratch, nono Moro nell’eliminazione. Olanda dominante nei Team Sprint (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 La nostra DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per tutte le notizie e gli aggiornamenti sul Ciclismo. Un caro saluto e buona serata a tutti! 19.56 L’Italia raccoglie una quinta posizione con Martina Fidanza nello scratch e un nono posto con Stefano Moro nell’eliminazione. 19.54 Un’Olanda dominante nei Team Sprint: medaglia d’oro sia al maschile che al femminile per cominciare al meglio questi Campionati ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 La nostradella prima giornata deglidisufinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per tutte le notizie e gli aggiornamenti sul. Un caro saluto e buona serata a tutti! 19.56 L’Italia raccoglie unaposizione con Martinae unposto con Stefano. 19.54 Un’nei: medaglia d’oro sia al maschile che al femminile per cominciare al meglio questi Campionati ...

