LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: azzurre seconde nelle eliminatorie dell'inseguimento a squadre! (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TRE VALLI VARESINE 2021 13.54: per pochissimo, meno di 3 decimi, la Germania riesce a sopravanzare l'Italia e dunque c'è partita per l'oro! Le tedesche hanno chiuso in 4'18?655 con 0?256 di vantaggio sull'Italia 13.53: Ancora un'accelerazione delle tedesche: 3'14?771 ai 3000 metri, un secondo e mezzo di vantaggio sull'Italia 13.52: Cala sensibilmente il vantaggio delle tedesche sull'Italia. A metà gara poco più di mezzo secondo: 2'11?985 13.51: Partita fortissimo la Germania: 1'09?338 13.47: La Gran Bretagna non riesce a limitare i danni nel finale e chiude al quarto posto con 4'24?562. Le eliminatorie si chiudono con le campionesse olimpiche della Germania che hanno nel quartetto due delle quattro donne record di Tokyo,

