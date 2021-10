L’Italia sospende (per ora) la procedura contro Puigdemont. La reazione degli spagnoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Come era da aspettarsi, la Corte d’appello di Sassari ha sospeso “sine die” la procedura di estradizione alla Spagna dell’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont. Il processo sarà fermo finché la Corte di giustizia dell’Unione europea non si pronuncerà sulla questione dell’immunità parlamentare del leader indipendentista, sollevata dalla Corte suprema spagnola. Le autorità italiane, dunque, hanno accolto le richieste della difesa basata sulla necessità di attendere la definizione della procedura pendente e la questione pregiudiziale in corso di esame da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. All’uscita dal tribunale sardo, Puigdemont è stato abbracciato dagli ex assessori Toni Comin e Clara Ponsati, che la Spagna aveva chiesto di arrestare perché sul loro capo pende ancora un ordine ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) Come era da aspettarsi, la Corte d’appello di Sassari ha sospeso “sine die” ladi estradizione alla Spagna dell’ex presidente della Catalogna, Carles. Il processo sarà fermo finché la Corte di giustizia dell’Unione europea non si pronuncerà sulla questione dell’immunità parlamentare del leader indipendentista, sollevata dalla Corte suprema spagnola. Le autorità italiane, dunque, hanno accolto le richieste della difesa basata sulla necessità di attendere la definizione dellapendente e la questione pregiudiziale in corso di esame da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. All’uscita dal tribunale sardo,è stato abbracciato dagli ex assessori Toni Comin e Clara Ponsati, che la Spagna aveva chiesto di arrestare perché sul loro capo pende ancora un ordine ...

