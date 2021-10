L'Italia frena sul nucleare, il mondo no (Di martedì 5 ottobre 2021) L'Italia prese la decisione di abbandonare il nucleare sull'onda di quanto era accaduto a Chernobyl meno di un anno prima. L'8 e il 9 novembre 1987 si andò alle urne per votare cinque referendum abrogativi dei quali tre riguardavano la situazione del nucleare in Italia. In quel momento in Italia erano presenti quattro (piccole) centrali: Latina dal 1964, Sessa Aurunca (Caserta) già disattivata nel 1978, Trino vercellese, accesa nel 1965, e Caorso (Piacenza), attivata soltanto nel 1981, la più potente in termini di potenza prodotta. Nei referendum, è bene ricordarlo, fu tolta al Cipe (Coordinamento economico) la facoltà di programmare la costruzione delle centrali, furono eliminati i fondi statali ai comuni che le ospitavano o le avrebbero ospitate e fu impedito all'Enel (che era pubblica) di ... Leggi su panorama (Di martedì 5 ottobre 2021) L'prese la decisione di abbandonare ilsull'onda di quanto era accaduto a Chernobyl meno di un anno prima. L'8 e il 9 novembre 1987 si andò alle urne per votare cinque referendum abrogativi dei quali tre riguardavano la situazione delin. In quel momento inerano presenti quattro (piccole) centrali: Latina dal 1964, Sessa Aurunca (Caserta) già disattivata nel 1978, Trino vercellese, accesa nel 1965, e Caorso (Piacenza), attivata soltanto nel 1981, la più potente in termini di potenza prodotta. Nei referendum, è bene ricordarlo, fu tolta al Cipe (Coordinamento economico) la facoltà di programmare la costruzione delle centrali, furono eliminati i fondi statali ai comuni che le ospitavano o le avrebbero ospitate e fu impedito all'Enel (che era pubblica) di ...

