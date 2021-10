L'innovazione nel segno del biotech (Di martedì 5 ottobre 2021) Ridurre l’impatto dell'uomo sull’ambiente, dare nuova vita ai rifiuti, limitare gli sprechi alimentari, e non solo. Le biotecnologie stanno dando vita a nuovi modelli di impresa in grado di cambiare il nostro presente e il nostro futuro. Perché la salute del pianeta è la salute dell’uomo. Federchimica Assobiotec racconta questa nuova generazione di imprenditori in diretta web Leggi su rainews (Di martedì 5 ottobre 2021) Ridurre l’impatto dell'uomo sull’ambiente, dare nuova vita ai rifiuti, limitare gli sprechi alimentari, e non solo. Le biotecnologie stanno dando vita a nuovi modelli di impresa in grado di cambiare il nostro presente e il nostro futuro. Perché la salute del pianeta è la salute dell’uomo. Federchimica Assobiotec racconta questa nuova generazione di imprenditori in diretta web

