Liga, Tebas: “Barcellona poteva tenere Messi, avesse firmato accordo col fondo” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Se il Barcellona avesse firmato l’accordo con CVC, avrebbe potuto tenere Messi“. Lo ha detto Javier Tebas, presidente della Liga, in un intervento alla trasmissione “El Partitazo” sull’emittente COPE. Tebas è infatti tornato sul “no” di Barcellona e Real Madrid all’ingresso del fondo, che avrebbe portato milioni di euro nelle casse dei club spagnoli. “A luglio avevamo un accordo con Laporta – ha spiegato Tebas -. Era stato lui a chiamarmi dicendomi di accelerare l’ingresso del fondo perché Messi si stava innervosendo. Il presidente del Barça ha poi fatto marcia indietro e sono convinto che sia stata una decisione presa a causa della ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) “Se ill’con CVC, avrebbe potuto“. Lo ha detto Javier, presidente della, in un intervento alla trasmissione “El Partitazo” sull’emittente COPE.è infatti tornato sul “no” die Real Madrid all’ingresso del, che avrebbe portato milioni di euro nelle casse dei club spagnoli. “A luglio avevamo uncon Laporta – ha spiegato-. Era stato lui a chiamarmi dicendomi di accelerare l’ingresso delperchési stava innervosendo. Il presidente del Barça ha poi fatto marcia indietro e sono convinto che sia stata una decisione presa a causa della ...

Advertising

sportface2016 : #LaLiga, Javier #Tebas: 'Se il #Barcellona avesse firmato l'accordo col fondo CVC, avrebbe potuto tenere #Messi' - parens12 : @MILANO31736810 @TraniAle @CalcioFinanza Diciamo che Tebas della Liga...che ricusa un giudice spagnolo...fa un all in non da poco... - roger_fed23 : RT @realvarriale: Parole sempre più dure sulla #Superlega. Dopo #Tebas, leader della Liga spagnola e #Ceferin presidente di @UEFAcom anche… - AngeloCabr : RT @realvarriale: Parole sempre più dure sulla #Superlega. Dopo #Tebas, leader della Liga spagnola e #Ceferin presidente di @UEFAcom anche… - Nobis951 : RT @realvarriale: Parole sempre più dure sulla #Superlega. Dopo #Tebas, leader della Liga spagnola e #Ceferin presidente di @UEFAcom anche… -