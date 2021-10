Licenziato perché obeso, la denuncia di Emilio: "Troppo grosso per il reparto" (Di martedì 5 ottobre 2021) ' Dopo tre giorni dall'assunzione mi hanno Licenziato perché Troppo grosso '. È la denuncia di Emilio che a ' Pomeriggio Cinque ' spiega di essere stato allontanato dal posto di lavoro a causa suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) ' Dopo tre giorni dall'assunzione mi hanno'. È ladiche a ' Pomeriggio Cinque ' spiega di essere stato allontanato dal posto di lavoro a causa suo ...

Licenziato perché obeso, la denuncia di Emilio: "Troppo grosso per questo reparto" TGCOM ' Dopo tre giorni dall'assunzione mi hanno licenziato perché troppo grosso '. È la denuncia di Emilio che a ' Pomeriggio Cinque ' spiega di essere stato allontanato dal posto di lavoro a causa suo peso. L'uomo che vive a Brescia pesa 150 chili ...