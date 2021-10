L’ex sindaca condannata per come gestì l'alluvione: “Andrò ai servizi sociali ma per me e Genova non c’è giustizia” (Di martedì 5 ottobre 2021) Inflitti tre anni a Marta Vincenzi per omicidio colposo, disastro colposo, falso per la gestione dell'alluvione di 10 anni fa che provocò sei vittime nel capoluogo ligure. "Rispetto i giudici ma sono l’unica giudicata colpevole per eventi naturali sempre più frequenti" Leggi su repubblica (Di martedì 5 ottobre 2021) Inflitti tre anni a Marta Vincenzi per omicidio colposo, disastro colposo, falso per la gestione dell'di 10 anni fa che provocò sei vittime nel capoluogo ligure. "Rispetto i giudici ma sono l’unica giudicata colpevole per eventi naturali sempre più frequenti"

