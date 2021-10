L'ex M5s Favia: 'Sono finiti, il voto è stato come il meteorite per i dinosauri' (Di martedì 5 ottobre 2021) Non bastano le giustificazioni del capo politico Conte per nascondere quello che per il Movimento 5 Stelle sembra essere il punto più basso dalla sua nascita. In Emilia Romagna, dove tutto ebbe inizio ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) Non bastano le giustificazioni del capo politico Conte per nascondere quello che per il Movimento 5 Stelle sembra essere il punto più basso dalla sua nascita. In Emilia Romagna, dove tutto ebbe inizio ...

