L' europarlamentare Carlo Fidanza indagato dalla procura di Milano

Questo il cuore dell'inchiesta milanese nella quale oggi sono stati indagati l'di FdiFidanza e Roberto Jonghi Lavarini , anche detto il 'barone nero'. Le ipotesi di reato sono ...AGI - L'di Fratelli d'Italia,Fidanza è indagato dalla Procura di Milano per finanziamento illecito al partito e riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta 'lobby nera', ...Professionisti pronti a fare da "lavatrici" per i contributi elettorali versati in nero da aziende e imprenditori. Questo il cuore dell’inchiesta milanese nella quale oggi sono ...E anche l’europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza è indagato per finanziamento illecito e riciclaggio nell’inchiesta milanese scaturita da quella giornalistica di Fanpage. Roberto Jonghi Lavarini, anche ...