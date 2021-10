(Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noini siamo come l'araba fenice che risorge. Abbiamo la prova in questo momento economico. L'sta: avevamo una previsione di Pil ad aprile del 4,5% per il 2021, siamo balzati al 6% e addirittura si parla di un possibile 7% fino al 31 dicembre 2021. Tra le altre cose, c'è stata anche per quanto concerne il deficit statale una previsione dell'11 e siamo al 9,80%. Tutte cose che però sono partite soprattutto dai cittadini”. Lo ha detto l'economista Gianni, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress.“– ha continuato –le. Noi cittadini sicuramente l'abbiamo fatto: stiamo uscendo dalla crisi economica perchè i cittadini sono determinati. Lo devono fare ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lepre “L’Italia sta galoppando ma dobbiamo rimboccarci le maniche” - -

Ultime Notizie dalla rete : Lepre Italia

Il Cittadino on line

... il calcio tartaruga contro il calcio, verrebbe da dire. Eravamo tante così noi, eravamo una ...altro non è che un voto ad un santo del calcio che possa fare ciò che noi umani mortali in...Sul posto si é recato il sostituto procuratore Antonio. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Paola. I Carabinieri: 'Gesto imprudente di una vittima' 'Abbiamo rinvenuto i ...Parte bene la stagione cestistica della New Basket Agropoli Paestum con una vittoria in casa contro Secondigliano Basket per 78 a 52. Una buona prova corale ha permesso di passare il turno della Coppa ...Quattro persone hanno perso la vita, a Paola, in Calabria, a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva in fermentazione. I gas tossici sprigionati dal processo di fer ...