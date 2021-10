Lepre “L’Italia sta galoppando ma dobbiamo rimboccarci le maniche”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi italiani siamo come l’araba fenice che risorge. Abbiamo la prova in questo momento economico.sta: avevamo una previsione di Pil ad aprile del 4,5% per il 2021, siamo balzati al 6% e addirittura si parla di un possibile 7% fino al 31 dicembre 2021. Tra le altre cose, c’è stata anche per quanto concerne il deficit statale una previsione dell’11 e siamo al 9,80%. Tutte cose che però sono partite soprattutto dai cittadini”. Lo ha detto l’economista Gianni, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.“– ha continuato –le. Noi cittadini sicuramente l’abbiamo fatto: stiamo uscendo dalla crisi economica perchè i cittadini sono determinati. Lo devono fare anche i nostri ...