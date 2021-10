Lepore sindaco al primo turno. Centrodestra umiliato a Bologna. Sulla via Emilia decolla l’Ulivo 2.0 con l’asse M5S-Pd. Il candidato giallorosso primo cittadino con il 62% dei voti (Di martedì 5 ottobre 2021) Tutto come da pronostico. Se qualcuno si aspettava il colpo di scena alle comunali di Bologna, è destinato a restare deluso perché il candidato supportato dall’intero centrosinistra, Matteo Lepore (nella foto), conquista la vittoria già al primo turno stracciando lo sfidante del Centrodestra, Fabio Battistini. Un’affermazione netta che ha visto Lepore imporsi con il 61,90% dei voti (qui i dati definitivi) sul candidato di Matteo Salvini e Giorgia Meloni fermo al 29,64%. Un distacco abissale, di oltre 30 punti, che non è mai stato in discussione come si poteva leggere nei sondaggi che hanno accompagnato l’intera campagna elettorale o tastando il sentimento dei cittadini della città dei Portici. Risultati per i quali, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Tutto come da pronostico. Se qualcuno si aspettava il colpo di scena alle comunali di, è destinato a restare deluso perché ilsupportato dall’intero centrosinistra, Matteo(nella foto), conquista la vittoria già alstracciando lo sfidante del, Fabio Battistini. Un’affermazione netta che ha vistoimporsi con il 61,90% dei(qui i dati definitivi) suldi Matteo Salvini e Giorgia Meloni fermo al 29,64%. Un distacco abissale, di oltre 30 punti, che non è mai stato in discussione come si poteva leggere nei sondaggi che hanno accompagnato l’intera campagna elettorale o tastando il sentimento dei cittadini della città dei Portici. Risultati per i quali, in ...

