Leoni Al Sole dei The Kolors, il nuovo singolo scritto (anche) da Tommaso Paradiso (Di martedì 5 ottobre 2021) Esce venerdì 8 ottobre Leoni Al Sole dei The Kolors, il nuovo singolo della band guidata da Stash Fiordispino. Dopo aver messo a segno un singolo che vanta oltre 20 milioni di stream, Cabriolet Panorama, i The Kolors sono pronti a tornare in radio e negli store digitali con il nuovo brano inedito. Leoni Al Sole dei The Kolors è stato scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini, Vanni Casagrande con Stash che ha curato anche la produzione del pezzo. Arriverà nelle radio già questa settimana ma a proposito delle atmosfere del brano non è ancora stato svelato alcun dettaglio. A comunicare l’uscita del nuovo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Esce venerdì 8 ottobreAldei The, ildella band guidata da Stash Fiordispino. Dopo aver messo a segno unche vanta oltre 20 milioni di stream, Cabriolet Panorama, i Thesono pronti a tornare in radio e negli store digitali con ilbrano inedito.Aldei Theè statoda, Dario Faini, Vanni Casagrande con Stash che ha curatola produzione del pezzo. Arriverà nelle radio già questa settimana ma a proposito delle atmosfere del brano non è ancora stato svelato alcun dettaglio. A comunicare l’uscita del...

