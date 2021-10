(Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un appuntamento storico e allo stesso tempo strategico per laNazionale. Per la prima volta, unha fatto ingresso nella sede centrale della più vasta componente della Figc. Il titolare dele Politiche Sociali ha raccolto l’invito del presidente della LND Cosimoed ha incontrato i dirigenti LND, riuniti per l’occasione a Roma nel Salone d’Onore di Piazzale Flaminio. L’– anticipato nei giorni scorsi da un documento inviato dallaallo stesso– aveva come obiettivo principale quello di rappresentare le preoccupazioni del mondostico per l’impatto, anche economico, della ...

Advertising

nestquotidiano : Lega Dilettanti, incontro Sibilia-ministro Orlando su lavoro sportivo - IlModeratoreWeb : Lega Dilettanti, incontro Sibilia-ministro Orlando su lavoro sportivo - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lega Dilettanti, incontro Sibilia-ministro Orlando su lavoro sportivo - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Un appuntamento storico e allo stesso tempo strategico per la Lega Nazionale Dilettanti. Per la… - CorriereCitta : Lega Dilettanti, incontro Sibilia-ministro Orlando su lavoro sportivo -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Dilettanti

ilmattino.it

L'incontro - anticipato nei giorni scorsi da un documento inviato dallaallo stesso ministro Orlando - aveva come obiettivo principale quello di rappresentare le preoccupazioni del ...Il ministro ha avuto parole di riconoscimento del grande lavoro che svolge laper lo sviluppo e la diffusione del calcio dilettantistico in Italia, anche per la funzione sociale che ...ROMA (ITALPRESS) – Un appuntamento storico e allo stesso tempo strategico per la Lega Nazionale Dilettanti. Per la prima volta, un ministro ha fatto ingresso nella sede centrale della più vasta compon ...ROMA (ITALPRESS) - Un appuntamento storico e allo stesso tempo strategico per la Lega Nazionale Dilettanti. Per la prima volta, un ministro ha fatto ingres ...