Le unghie più belle da copiare ASAP avvistate alle sfilate Primavera Estate 2022

(Di martedì 5 ottobre 2021) Mancano circa 180 giorni alla primavera, ok. E l’autunno, con le sue nuance calde effetto cocoon è praticamente appena iniziato. Però, c’è un però. Travolte da una girandola di colori brillanti e giocosi avvistati alle sfilate Primavera/Estate 2022 di New York, Londra, Milano e Parigi, abbagliate dalle fantastiche proposte moda, il desiderio del momento è quello di premere sul tasto Forward, saltare i mesi freddi, e catapultarci subito nel clima mite di marzo/aprile per poter sfoggiare, cosa non secondaria, anche i nuovi trend unghie della bella stagione.