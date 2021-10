Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Spagna (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Italia di Roberto Mancini vuole continuare a vincere dopo il successo a Euro 2020 dello scorso luglio, di fronte ci sarà la Spagna di Luis Enrique per la semifinale di UEFA Nations League, calcio d’inizio alle 20.45 a San Siro. Senza Belotti e Immobile, il ct azzurro dovrebbe schierare il tridente composto da Berardi, Insigne e Chiesa. Bastoni insidia Chiellini al centro della difesa, mentre Locatelli pare avvantaggiato su Verratti. Per ricoprire gli altri posti ci sono davvero pochi dubbi. Anche le Furie Rosse cambieranno poco rispetto alla formazione degli Europei, con Marcos Alonso che prenderà il posto di Jordi Alba sulla fascia sinistra. Rodri insidia Mikel Merino in mediana. Ecco le probabili scelte dei due commissari tecnici: Italia (4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) L’di Roberto Mancini vuole continuare a vincere dopo il successo a Euro 2020 dello scorso luglio, di fronte ci sarà ladi Luis Enrique per la semifinale di UEFA Nations League, calcio d’inizio alle 20.45 a San Siro. Senza Belotti e Immobile, il ct azzurro dovrebbe schierare il tridente composto da Berardi, Insigne e Chiesa. Bastoni insidia Chiellini al centro della difesa, mentre Locatelli pare avvantaggiato su Verratti. Per ricoprire gli altri posti ci sono davvero pochi dubbi. Anche le Furie Rosse cambieranno poco rispetto alla formazione degli Europei, con Marcos Alonso che prenderà il posto di Jordi Alba sulla fascia sinistra. Rodri insidia Mikel Merino in mediana. Ecco lescelte dei due commissari tecnici:(4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; ...

