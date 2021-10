Le terapie per il tumore possono influire negativamente sulla vita sessuale. Ma le soluzioni ci sono e sono alla portata di tutte (Di martedì 5 ottobre 2021) tumore al seno e Menopausa: come riconoscerlo e curarlo guarda le foto «La terapia ha avuto qualche conseguenza sulla tua intimità di coppia?». La domanda di un’amica, medico radioterapista, mi ha spalancato un mondo» racconta Amalia Vetromile, donna di molte esperienze professionali e umane, tra cui la battaglia contro un tumore. « Fino a quel momento pensavo che ciò che mi stava succedendo fosse colpa della depressione. O di un problema col mio compagno». Oltre 1 milione 922 mila italiane convivono con una diagnosi di tumore (la più ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 ottobre 2021)al seno e Menopausa: come riconoscerlo e curarlo guarda le foto «La terapia ha avuto qualche conseguenzatua intimità di coppia?». La domanda di un’amica, medico radioterapista, mi ha spalancato un mondo» racconta Amalia Vetromile, donna di molte esperienze professionali e umane, tra cui la battaglia contro un. « Fino a quel momento pensavo che ciò che mi stava succedendo fosse colpa della depressione. O di un problema col mio compagno». Oltre 1 milione 922 mila italiane convivono con una diagnosi di(la più ...

CiccioniSe : RT @BiologiScienza: L’hanno già detto che hanno chiuso Facebook per impedire ai medici delle terapie domiciliari precoci di operare? - StigmabaseF : Omosessualità, due iniziative per vietare terapie di conversione | laRegione: I due atti parlamentari presentati da… - FrankyBak : RT @BiologiScienza: L’hanno già detto che hanno chiuso Facebook per impedire ai medici delle terapie domiciliari precoci di operare? - Rikymilanista92 : @SardegnaG negli ultimi giorni le terapie intensive sono aumentate. Sempre attenti al Covid, anche se è in calo e s… - Tian_A1 : COVID : MIX di ANTIVIRALI e VACCINO, 10 Terapie Promettono [ -