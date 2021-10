Le parole di Tommaso Zorzi su Drag Race Italia (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono in corso le registrazioni della primissima edizione di Drag Race Italia, il primo show in Italia dedicato all’erte Drag che a novembre sbarcherà su Discovery Plus. Sempre più vicini al debutto, i social del programma pubblicano i primi commenti a caldo di Tommaso Zorzi, uno dei tre giudici e conduttori del formato creato da RuPaul. Era da diverso tempo che si attendeva l’arrivo in Italia di Drag Race, show dedicato all’arte Drag nato dal genio di RuPaul. Durante la scorsa estate, il grande momento è stato annunciato: la prima edizione di Drag Race Italia sarebbe arrivata a novembre su Discovery Plus. A fare da giudici e da conduttori, Priscilla, ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono in corso le registrazioni della primissima edizione di, il primo show indedicato all’erteche a novembre sbarcherà su Discovery Plus. Sempre più vicini al debutto, i social del programma pubblicano i primi commenti a caldo di, uno dei tre giudici e conduttori del formato creato da RuPaul. Era da diverso tempo che si attendeva l’arrivo indi, show dedicato all’artenato dal genio di RuPaul. Durante la scorsa estate, il grande momento è stato annunciato: la prima edizione disarebbe arrivata a novembre su Discovery Plus. A fare da giudici e da conduttori, Priscilla, ...

Advertising

ex_hausted_ : @dragraceit_real @tommaso_zorzi @discoveryplusIT Concordo con le sue parole. Rappresenta un mondo che esiste, che è… - nicacaso : @nadine31275874 @tommaso_zorzi Questo discorso varrebbe se sole le avesse dato della scimmia proprio per il suo col… - sorbello_clear : RT @iameffe_: Alfonso :” qui c’è qualcuno che ha fatto la hola sulle parole di Rosalinda “ Tommy:” OPPINI ??????” MA COME FAIIIII TOMMASO #gf… - nadine31275874 : @nicacaso @tommaso_zorzi Se a te pappagallo non ti da fastidio anche se è stata una parole con cui sei stata bulliz… - Cchiasmo : @tommaso_dalla Amo la risposta mistica che cerchi sono 2 semplici parole: pausa cicca -