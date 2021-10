Le meravigliose alleanze sperimentali dopo le elezioni amministrative

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 ottobre 2021) Prodi ha trovato la formula in tempo in tempo. Non è “alleanza strategica”, pomposa. Non è “punto di riferimento di tutti i progressisti”, coercitivamente inclusivo. E’ “alleanza sperimentale”, As. Una cosa così, grillini più piddini più volenterosi carnefici dell’idiozia parapopulista, un esperimento in corpore vili. Vocabolario Treccani: in corpore vili “in? kòrpore ...” locuz. lat. (propr. “su un corpo senza importanza”). – Espressione usata, per lo più scherz., a proposito di esperienze arrischiate o che comunque possano riuscire dannose per chi le subisce. E’ propriam. la forma abbreviata della frase faciamus experimentum in corpore vili (“facciamo esperienza di un medicamento ecc.”), frase che nel ’5oo sarebbe stata pronunciata da alcuni medici italiani in consulto tra loro al capezzale dell’umanista francese M.-A. Muret (allora in incognito in Italia sotto povere vesti), il ...