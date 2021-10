Le iene vanno da Dayane Mello in Brasile: Ecco il motivo (Di martedì 5 ottobre 2021) Dayane Mello riceve la visita degli inviati del noto programma di Italia 1 direttamente in Brasile: Ecco il motivo del viaggio. Le iene decidono di andare direttamente in Brasile dallamodella e showgirl (foto: Andreas Rentz/Getty Images).La Mello è tornata fortemente protagonista dei fatti di cronaca purtroppo per uno spiacevole avvenimento. Celebre modella brasiliana naturalizzata italiana, Dayane è giunta alla ribalta in Italia partecipando a Ballando con le stelle (nel 2014) e poi anche a L’Isola dei Famosi, Pechino Express e, lo scorso anno, al Grande Fratello Vip. Attualmente, è protagonista del reality A Fazenda, ma dopo i recenti fatti sono moltissimi i fan italiani preoccupati per la modella e showgirl. Per ... Leggi su formatonews (Di martedì 5 ottobre 2021)riceve la visita degli inviati del noto programma di Italia 1 direttamente inildel viaggio. Ledecidono di andare direttamente indallamodella e showgirl (foto: Andreas Rentz/Getty Images).Laè tornata fortemente protagonista dei fatti di cronaca purtroppo per uno spiacevole avvenimento. Celebre modella brasiliana naturalizzata italiana,è giunta alla ribalta in Italia partecipando a Ballando con le stelle (nel 2014) e poi anche a L’Isola dei Famosi, Pechino Express e, lo scorso anno, al Grande Fratello Vip. Attualmente, è protagonista del reality A Fazenda, ma dopo i recenti fatti sono moltissimi i fan italiani preoccupati per la modella e showgirl. Per ...

Advertising

supermalaxx : Cmq vanno bene gli scherzi fatti dalle Iene non sono ridondanti rispetto a Scherzi a Parte #gfvip - ValeValentina2 : RT @Indigo__Moon__: MUOIO A GUARDARE LA FACCIA DELLE IENE, CHE HANNO CAPITO CHE LE COSE QUI FUORI VANNO IN MODO DIVERSO #GFvip - Indigo__Moon__ : MUOIO A GUARDARE LA FACCIA DELLE IENE, CHE HANNO CAPITO CHE LE COSE QUI FUORI VANNO IN MODO DIVERSO #GFvip - dudeareyouok : il disgusto dei commenti sotto un post dove c’è il video delle iene che vanno in brasile alla sede del reality per… - likeirisheyes : @automaticamenci @Seroton96533962 Decidere se il fatto che se ne parli pubblicamente sia il male minore x tirarla f… -