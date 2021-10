Le elezioni smascherano il paradosso delle destre: forti nei sondaggi, disastrose alle urne (Di martedì 5 ottobre 2021) Be.Sa.Me. poco, non proprio mucho. Al di là di ogni aspettativa, gli elettori di questo importante turno amministrativo, 1.153 comuni e la Regione Calabria, hanno baciato decisamente poco le due destre (Lega e Fratelli d’Italia) e mezza (Forza Italia) del tridente Berlusconi, Salvini e Meloni. Be.Sa.Me., appunto. Acronimi a parte, le urne smascherano il paradosso di queste destre che mescolano populismo nero, leaderismo tutto chiacchiere e distintivo e i residui crepuscolari del berlusconismo: maggioranza nel Paese, almeno secondo il sentiment degli ultimi sondaggi a livello nazionale, ma disastroso nei grandi centri dove si è andato a votare: Milano, Roma, Napoli e Bologna. E pure a Torino dove comunque è arrivato al ballottaggio: qui infatti Lega e Fratelli d’Italia superano di poco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Be.Sa.Me. poco, non proprio mucho. Al di là di ogni aspettativa, gli elettori di questo importante turno amministrativo, 1.153 comuni e la Regione Calabria, hanno baciato decisamente poco le due(Lega e Fratelli d’Italia) e mezza (Forza Italia) del tridente Berlusconi, Salvini e Meloni. Be.Sa.Me., appunto. Acronimi a parte, leildi questeche mescolano populismo nero, leaderismo tutto chiacchiere e distintivo e i residui crepuscolari del berlusconismo: maggioranza nel Paese, almeno secondo il sentiment degli ultimia livello nazionale, ma disastroso nei grandi centri dove si è andato a votare: Milano, Roma, Napoli e Bologna. E pure a Torino dove comunque è arrivato al ballottaggio: qui infatti Lega e Fratelli d’Italia superano di poco ...

