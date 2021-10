Le 15 migliori Bond Girl nei film della saga di 007 (Di martedì 5 ottobre 2021) Una Bond Girl è per sempre: se i film di 007 sono rimasti nell'immaginario collettivo è anche per la presenza delle bellissime donne che hanno caratterizzato i racconti dell'agente segreto quanto il protagonista e i cattivi di turno; chi è la migliore? "I diamanti sono per sempre", recitava la canzone dei titoli di testa di un famoso film di James Bond, Una cascata di diamanti. Anche una Bond Girl è per sempre. Perché se i film di 007 sono rimasti nella storia e nell'immaginario collettivo è anche per la presenza delle bellissime donne che, di volta in volta, hanno caratterizzato i racconti dell'agente segreto più famoso quanto il protagonista e i cattivi di turno. No Time To Die, il nuovo film dell'Agente 007, l'ultimo con Daniel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Unaè per sempre: se idi 007 sono rimasti nell'immaginario collettivo è anche per la presenza delle bellissime donne che hanno caratterizzato i racconti dell'agente segreto quanto il protagonista e i cattivi di turno; chi è la migliore? "I diamanti sono per sempre", recitava la canzone dei titoli di testa di un famosodi James, Una cascata di diamanti. Anche unaè per sempre. Perché se idi 007 sono rimasti nella storia e nell'immaginario collettivo è anche per la presenza delle bellissime donne che, di volta in volta, hanno caratterizzato i racconti dell'agente segreto più famoso quanto il protagonista e i cattivi di turno. No Time To Die, il nuovodell'Agente 007, l'ultimo con Daniel ...

Advertising

simoneruvioli : RT @liholovesloki: #NoTimeToDie SPOILERS . . . . . non dirò molto se non che l’ho amato tantissimo. generalmente con i film più si va avant… - xbluecastle : RT @livingdaylights: altra notazione su no time to die: la scena dei titoli/sigla è assurda pazzesca magnifica una delle migliori se non la… - livingdaylights : altra notazione su no time to die: la scena dei titoli/sigla è assurda pazzesca magnifica una delle migliori se non… - stovrmborn : Rendiamo grazie al maestro Hans Zimmer e alla sua colonna sonora. Fotografia bella, ma a parte qualche scena, nient… - jk_slytherin : RT @memibor: Uscita da poco devastata dalla visione di #NoTimeToDie perfetto sotto tutti i punti di vista. Trai migliori di tutti, un #Dani… -