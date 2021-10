Lazio, non è questione di Sarrismo. Senza Ciro…sei Immobile! (Di martedì 5 ottobre 2021) La Lazio è stata annientata dal Bologna. Una gara nata storta e proseguita peggio. Non è solo problema di Sarrismo La Lazio è stata una delle delusioni della settima giornata di Serie A. Ci si attendeva una squadra che potesse proseguire sulle ali dell’entusiasmo per il grande derby vinto contro la Roma e sulla vittoria in Europa League contro la Lokomotiv Mosca, e invece il volo dell’Aquila non c’è stato. Ali chiuse. Spezzate dal Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic che ha vinto la battaglia con un perentorio 3-0. Non è solo questione di Sarrismo. E’ questione di mentalità, di stimoli, di cattiveria. Sarri deve costruire la mentalità vincente all’interno dello spogliatoio. La Lazio si è sentita appagata e ha sbagliato incredibilmente approccio con il Bologna. I rossoblù, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Laè stata annientata dal Bologna. Una gara nata storta e proseguita peggio. Non è solo problema diLaè stata una delle delusioni della settima giornata di Serie A. Ci si attendeva una squadra che potesse proseguire sulle ali dell’entusiasmo per il grande derby vinto contro la Roma e sulla vittoria in Europa League contro la Lokomotiv Mosca, e invece il volo dell’Aquila non c’è stato. Ali chiuse. Spezzate dal Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic che ha vinto la battaglia con un perentorio 3-0. Non è solodi. E’di mentalità, di stimoli, di cattiveria. Sarri deve costruire la mentalità vincente all’interno dello spogliatoio. Lasi è sentita appagata e ha sbagliato incredibilmente approccio con il Bologna. I rossoblù, ...

Agenzia_Ansa : In fiamme nella notte il deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina… - acmilan : Three cheers for @jksheva7! #OnThisDay in ‘99 he scored his first hat-trick with us ?? 'Non è un brasiliano però,… - TuttoMercatoWeb : 'Teatrino inaccettabile, saremo severissimi', l'AIA non gradisce lo show di Mourinho in Lazio-Roma - gabriele_rogani : Tegola #Acerbi per la #Lazio Due giornate di squalifica per lui dopo l’espulsione ricevuta contro il Bologna. Non… - Solo_La_Lazio : ?? L'unico senza nemmeno un minuto giocato ?? @SimoneBrisi ci parla della situazione di #Radu ?? Leggi qui ?? -