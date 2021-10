Latina, Zaccheo sfiora la vittoria al primo turno. E in consiglio comunale ha già la maggioranza (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella notte dello spoglio sembrava dovesse vincere al primo turno. E ora che il risultato finale ha fatto mancare l’elezione al primo turno per un soffio, Vincenzo Zaccheo, candidato a sindaco di Latina per il centrodestra, non nasconde un po’ di delusione. «Veramente speravamo di vincere al primo turno. In ogni caso abbiamo già preso il premio di maggioranza», ha comunque chiarito Zaccheo, che oltre al premio di maggioranza incassa anche un altro risultato tutto politico: costringere al ballottaggio il sindaco uscente Damiano Coletta. Zaccheo sfiora la vittoria al primo turno contro il sindaco uscente A ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella notte dello spoglio sembrava dovesse vincere al. E ora che il risultato finale ha fatto mancare l’elezione alper un soffio, Vincenzo, candidato a sindaco diper il centrodestra, non nasconde un po’ di delusione. «Veramente speravamo di vincere al. In ogni caso abbiamo già preso il premio di», ha comunque chiarito, che oltre al premio diincassa anche un altro risultato tutto politico: costringere al ballottaggio il sindaco uscente Damiano Coletta.laalcontro il sindaco uscente A ...

matteosalvinimi : Qui Latina con la squadra della Lega e il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo. #3e4ottobrevotoLega - Ernesto29296958 : RT @SecolodItalia1: Latina, Zaccheo sfiora la vittoria al primo turno. E in consiglio comunale ha già la maggioranza - SecolodItalia1 : Latina, Zaccheo sfiora la vittoria al primo turno. E in consiglio comunale ha già la maggioranza… - RiotGrrls1 : @PetrisDe Anche nelle provincie non sarebbe male. Riconsegnare Latina a Zaccheo vorrebbe dire farla sprofondare di… - statodelsud : Elezioni comunali Latina, Zaccheo e Coletta al ballottaggio: risultati -