(Di martedì 5 ottobre 2021) A 8è finita nelle mani deldell'hotel dov'era scesa con la famiglia per trascorrere le vacenze estive. Una violenza su cui ha indagato la polizia di , in provincia di, ...

Advertising

leggoit : #Latina Bimba di 8 anni violentata da un bagnino : arrestato 32enne - ilfaroonline : Latina, “Non vedo mia figlia da tempo”. Chiede aiuto alla Polizia ma la bimba era con lei - News_24it : LATINA - Balla musica africana, è appassionato di zumba, lavora in un’azienda che vende energia pulita ed è capo sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina bimba

...cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di. ...tra il 16 e il 22 giugno scorso presso una struttura turistica di Fondi ai danni dellache ......- traevano spunto dalla denuncia sporta dalla madre della giovanissima vittima e si sono protratte per il tempo necessario all'acquisizione di prove e riscontri al preciso racconto della,...A 8 anni è finita nelle mani del bagnino 32enne dell'hotel dov'era scesa con la famiglia per trascorrere le vacenze estive. Una violenza su cui ha indagato la polizia di Fondi, ...A 8 anni è finita nelle mani del bagnino 32enne dell'hotel dov'era scesa con la famiglia per trascorrere le vacenze estive. Una violenza su cui ha indagato la polizia di Fondi, ...