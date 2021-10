Lagarde BCE | gestire con attenzione riapertura economia e attriti che sta creando

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Grazie alle politiche fiscali e monetarie messe in campo in Europa, la ripresa economica dalla pandemia si sta dimostrando molto rapida nel Vecchio Continente, con la BCE che stima che il PIL dell’Eurozona tornerà ai livelli pre-pandemia entro la fine di quest’anno. Nonostante ciò, crescono le preoccupazioni per l’aumento dei prezzi dell’energia e le interruzioni della catena di approvvigionamento. La Banca centrale europea continua a ritenere questi“in gran parte transitori”, anche se è difficile prevedere esattamente quanto dureranno. Lo ha detto oggi la presidente della BCE Christinein un evento in Germania. “Bisognacon moltaladell’e gliche sta”, ha ...