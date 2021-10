Lady Gaga pubblica una foto insieme a sua madre: il ‘dettaglio’ salta subito all’occhio, incredibile (Di martedì 5 ottobre 2021) Lady Gaga ha reso nota una foto insieme a sua madre: tutti hanno notato l’incredibile somiglianza. Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una star mondiale! Attrice e cantautrice, non smette di conquistare il pubblico con il talento che l’ha sempre contraddistinta. La sua vita non è sempre stata rose e fiori, e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 5 ottobre 2021)ha reso nota unaa sua: tutti hanno notato l’somiglianza., pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una star mondiale! Attrice e cantautrice, non smette di conquistare il pubblico con il talento che l’ha sempre contraddistinta. La sua vita non è sempre stata rose e fiori, e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Valerio_Scanu : Lady Gaga potrebbe essere @SilviaSalemi ? #StarInTheStar - cristiansabau1 : RT @ilmanifesto: Polvere di stelle, Tony Bennett e Lady Gaga nel segno di Cole Porter. E ancora: Tiromancino, Kuunatic, Niescier & Hawkins,… - uzmkth : quanto mi piace sine from above di lady gaga nella pubblicità di valentino la versione vera fa cagare invece - halfxhart : @crocinoo che hai la stessa personalità di lady gaga e di madre teresa di calcutta - soloperle : Mia sorella invece di dire 'lady gaga' ha detto 'ladybug' senza accorgersene e a me questa cosa ha fatto non poco ridere -