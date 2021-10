La vittoria del PD: sue tre città su 5, ora sfida aperta a Roma (Di martedì 5 ottobre 2021) Profonda soddisfazione nel Partito Democratico per la tornata elettorale che ha visto i sindaci del centrosinistra vincere al primo turno a Milano, Napoli e Bologna, ma anche arrivare al ballottaggio a Roma e Torino. Non solo; il leader del partito Enrico Letta ha vinto le suppletive a Siena rientrando così alla Camera dei Deputati. Una giornata addirittura storica secondo Beppe Sala, riconfermato sindaco del capoluogo lombardo: "Credo che quello che sta maturando a Milano è un evento importante, un evento quasi storico".Centrosinistra vincitore al primo turno anche a Napoli, con Gaetano Manfredi e a Bologna con Matteo Lepore, entrambi al primo tentativo verso la poltrona di sindaco. Avanti anche a Torino, con Stefano Lo Russo in vantaggio sul candidato del centrodestra Paolo Damilano, ma qui si dovrà andare al ballottaggio per la poltrona che era di Chiara Appendino. ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) Profonda soddisfazione nel Partito Democratico per la tornata elettorale che ha visto i sindaci del centrosinistra vincere al primo turno a Milano, Napoli e Bologna, ma anche arrivare al ballottaggio ae Torino. Non solo; il leader del partito Enrico Letta ha vinto le suppletive a Siena rientrando così alla Camera dei Deputati. Una giornata addirittura storica secondo Beppe Sala, riconfermato sindaco del capoluogo lombardo: "Credo che quello che sta maturando a Milano è un evento importante, un evento quasi storico".Centrosinistra vincitore al primo turno anche a Napoli, con Gaetano Manfredi e a Bologna con Matteo Lepore, entrambi al primo tentativo verso la poltrona di sindaco. Avanti anche a Torino, con Stefano Lo Russo in vantaggio sul candidato del centrodestra Paolo Damilano, ma qui si dovrà andare al ballottaggio per la poltrona che era di Chiara Appendino. ...

Advertising

you_trend : ?? L'apporto del Movimento 5 Stelle è stato decisivo nella vittoria al primo turno di Lepore a Bologna e di Manfredi… - lorepregliasco : Al momento il M5S non sarebbe decisivo né a Napoli (11% su 64%) né a Bologna (3,5% su 62%) per la vittoria al primo… - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - udogumpel : RT @Ambtedesco: Vive congratulazioni a Giorgio Parisi, docente alla @SapienzaRoma, #PremioNobel per la Fisica per le sue ricerche sui sist… - harryonlylove1 : RT @Zziagenio78: Con la vittoria del Nobel per la Fisica abbiamo dimostrato che oltre a essere i migliori sportivi siamo delle menti genial… -