La Thailandia riduce la quarantena | le nuove regole per i turisti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia riduce

L'Agenzia di Viaggi

I viaggiatori internazionali che non sono completamente vaccinati dovranno essere messi in quarantena per 10 giorni se entrano invia mare o aereo. Se entrano via terra, il periodo di ...... l'onnipresenza delle auto in città genera congestione, traffico, incidenti elo spazio che ... arrestato in13 Marzo 2014 PISA - 'Il posseduto', un soliloquio di Tiziano Scarpa al ...Quarantena dimezzata in Thailandia dal 1° ottobre, per agevolare la venuta dei turisti nel Paese, facendo riprendere il settore turismo.A partire da ottobre 2021 le nuove disposizioni in Thailandia riducono da 14 a 7 giorni la permanenza obbligatoria in quarantena per i turisti di tutto il mondo senza distinzioni relative alla proveni ...