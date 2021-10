La Scuola cattolica | il film sul delitto del Circeo vietato ai minori di 18 anni

Leggi su zon

(Di martedì 5 ottobre 2021) La, in uscita in tutte le sale il 7 ottobre, è statoaidi 18Tratto dal libro omonimo di Albinati (Premio Strega nel 2016) e ispirato al massacro del, lasarà in tutte le sale dal 7 ottobre. Alla Mostra del Cinema ildi Stefano Mordini era statoaidi 14. Ora il limite si alza:aidi 18. A spiegare le motivazioni, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura: “Ilpresenta una narrazione ...