La sconfitta dei sovranisti | Salvini bollito e Meloni che avanza ma non sfonda

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021) Resta Trieste e qualche flebile opportunità di poter, con un colpo di coda, sorprendere nella capitale. Il centrodestra, per ora, è rimasto a bocca praticamente asciutta dopo il primo turno di queste elezioni amministrative. La conferma della Calabria (con la vittoria di Occhiuto) era prevedibile e non può certo lenire le ferite aperte che, alla chiusura delle urne, hanno confermato come lo stato di salute della coalizione composta dal Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non sia eccellente come, invece, i leader dei partiti hanno cercato di mostrare. Perché se Berlusconi prosegue nella sua figura di “collante” (con scarsi risultati) il dualismo tra Matteoe Giorgiaha creato diversi problemi durante l’intera campagna elettorale., le amministrative segnano la...