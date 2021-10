La scienza di rendere comprensibile il caos. Una fisica spiega chi è Giorgio Parisi, fresco di Nobel (Di martedì 5 ottobre 2021) Con un salto quantico tra il calcio e la fisica, un grande lenzuolo bianco con la scritta “It’s coming Rome. Congratulazioni Giorgio!” è stato srotolato ieri mattina da un gruppo di studenti da una delle finestre dello storico edificio che ospita il dipartimento di fisica dell’Università la Sapienza di Roma. Perché questo è l’anno dello sport italiano, certo, ma è anche quello della fisica. Dopo diciannove anni il premio Nobel è stato vinto da un italiano, Giorgio Parisi, titolare della cattedra di fisica teorica e di meccanica statistica a Tor Vergata e poi all’Università la Sapienza di Roma fino al 2018, presidente dell’Accademia dei Lincei dal 2018 al 2021 e vincitore anche, sempre in questo annus mirabilis 2021, del prestigioso premio ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Con un salto quantico tra il calcio e la, un grande lenzuolo bianco con la scritta “It’s coming Rome. Congratulazioni!” è stato srotolato ieri mattina da un gruppo di studenti da una delle finestre dello storico edificio che ospita il dipartimento didell’Università la Sapienza di Roma. Perché questo è l’anno dello sport italiano, certo, ma è anche quello della. Dopo diciannove anni il premioè stato vinto da un italiano,, titolare della cattedra diteorica e di meccanica statistica a Tor Vergata e poi all’Università la Sapienza di Roma fino al 2018, presidente dell’Accademia dei Lincei dal 2018 al 2021 e vincitore anche, sempre in questo annus mirabilis 2021, del prestigioso premio ...

