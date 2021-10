La Russia lancia navicella verso Iss per primo film nello spazio (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella corsa allo spazio tra Stati Uniti e Russia è stato marcato, oggi, l'inizio di un nuovo capitolo. Mosca ha lanciato sulla Stazione Spaziale Internazionale la prima troupe cinematografica della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella corsa allotra Stati Uniti eè stato marcato, oggi, l'inizio di un nuovo capitolo. Mosca hato sulla Stazione Spaziale Internazionale la prima troupe cinematografica della ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia lancia La Russia lancia navicella verso Iss per primo film nello spazio Nell'ultimo periodo la Russia ha perso interesse nello spazio , dopo anni di innovazioni tecnologiche e finanziamenti pubblici. Roscosmos ha dovuto affrontare una serie di battute d'arresto , tra cui ...

Il regista russo Klim Shipenko e l'attrice Yulia Peresild hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale con l'obiettivo di girare 35 minuti de "La sfida", che potrebbe essere il primo film reali ...

Il grande show della corsa allo spazio, tra fantascienza e realtà Jeff Bezos manda in orbita il novantenne William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek. Elon Musk risponde spedendo Tom Cruise a girare un film con scene riprese davvero nel cosmo, un primato che ved ...

