La Raggi telefona a Michetti e scavalca Conte che aveva detto: "Noi mai con la destra" (Di martedì 5 ottobre 2021) Il sindaco uscente Virginia Raggi ha telefonato al candidato del centrodestra Enrico Michetti per complimentarsi del risultato elettorale. Un colloquio sul quale subito sono iniziati gli esercizi di analisi dei retroscenisti. Significa che Virginia vuole trattare da sola con i candidati al ballottaggio, scavalcando il leader del Movimento? Virginia Raggi, il suo futuro politico nel M5S E' possibile, anche perché la sindaca uscente ha detto tante volte durante la sua campagna elettorale che la sua avventura politica a Roma non si conclude certamente con questo voto. Del resto è già pronta per lei una poltrona nel comitato direttivo del M5S a fianco di Roberto Fico e Luigi Di Maio. E al tempo stesso il fondatore del Movimento Beppe Grillo l'ha elogiata più volte come ...

