La Premier si "vende" a Ted Lasso: la serie tv pagherà 500 milioni per i diritti di licenza (Di martedì 5 ottobre 2021) Ted Lasso compra la Premier. O almeno ne acquisisce i diritti di licenza per l'utilizzo di filmati d'archivio, loghi, divise nelle riprese della premiata serie tv trasmessa da Apple TV+. Il campionato inglese incasserà 500 milioni di sterline, secondo The Athletic. Ted Lasso è una comedy sul calcio inglese di enorme successo, di pubblico e critica. Scritta meravigliosamente, e interpretata ancora meglio da un cast azzeccatissimo. A cominciare da Jason Sudeikis, il protagonista: un coach di football americano ingaggiato dall'AFC Richmond, squadra di seconda divisione inglese. Il cortocircuito, tra umorismo inglese, stilemi del pallone e buoni sentimenti è magistrale. L'articolo ilNapolista.

