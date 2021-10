La Nottataccia: su RaiPlay arriva la serie Original più bizzarra del momento (Di martedì 5 ottobre 2021) Teatro, comedy, musica dal vivo e pure un richiamo alle serie tv del momento: la nuova serie Original di RaiPlay riesce a conquistare il pubblico con il suo mix di linguaggi e generi. Prodotta in collaborazione con iCompany e realizzata dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio, La Nottataccia è disponibile dal 29 settembre 2021 esclusivamente sulla piattaforma streaming ed è composta da 4 puntate. Non siamo davanti al classico programma Rai e ciò si capisce fin dall’incipit. L’Orchestraccia irrompe su RaiPlay Tutto ha inizio all’interno della sede Rai di via Asiago, dove Ema Stokholma è impegnata a condurre il suo programma musicale dedicato alla tecno e alle musiche dei club. All’improvviso, un gruppo di personaggi bizzarri fa irruzione sul ... Leggi su dilei (Di martedì 5 ottobre 2021) Teatro, comedy, musica dal vivo e pure un richiamo alletv del: la nuovadiriesce a conquistare il pubblico con il suo mix di linguaggi e generi. Prodotta in collaborazione con iCompany e realizzata dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio, Laè disponibile dal 29 settembre 2021 esclusivamente sulla piattaforma streaming ed è composta da 4 puntate. Non siamo davanti al classico programma Rai e ciò si capisce fin dall’incipit. L’Orchestraccia irrompe suTutto ha inizio all’interno della sede Rai di via Asiago, dove Ema Stokholma è impegnata a condurre il suo programma musicale dedicato alla tecno e alle musiche dei club. All’improvviso, un gruppo di personaggi bizzarri fa irruzione sul ...

Advertising

RaiPlay : Tra l’@orchestraccia e la Rai è in corso una difficile negoziazione. Il piano della banda è guadagnare tempo grazie… - Annamar18224839 : RT @famedalupi: Ermal Meta: 'Tu si 'na cosa grande' - La Nottataccia - 29/09/2021 - abbafati_katia : RT @RaiPlay: Tra l’@orchestraccia e la Rai è in corso una difficile negoziazione. Il piano della banda è guadagnare tempo grazie al sostegn… - abbafati_katia : RT @famedalupi: Ermal Meta: 'Tu si 'na cosa grande' - La Nottataccia - 29/09/2021 - abbafati_katia : RT @rosanne_sammut: E il video si vede anche dall'estero! ?? Che voce, che interpretazione! @MetaErmal tu sei una cosa grandissima per noi!… -