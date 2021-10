La notizia di una ragazza di 13 anni in condizioni critiche ad Halifax Canada dopo il vaccino è falsa

Leggi su facta.news

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il 27 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video di una donna che afferma (in lingua inglese) che la figlia l’avrebbe chiamata da scuola dicendole che una delle sue amiche di 13era inall’ospedale di, nella provincia di Nuova Scozia (), perché il cuore le si era fermato «subitoaver fatto il» contro la Covid-19. Si tratta di unapriva di riscontri e smentita ufficialmente dalle autorità sanitarie canadesi. Il direttore medico della sanità della Nuova Scozia, Robert Strang, ha dichiarato all’emittente pubblica canadese Cbc, che la presunta vicenda raccontata nel video in questione, secondo cui un’adolescente di 13sarebbe ricoverata in ospedale ad ...