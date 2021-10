(Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - I magici tre mesi, per l'esattezza 92 giorni, che hanno portato o confermato l'Italia dello sport sul tetto del mondo. Dal 3 luglio al 3 ottobre l'Italia ha dominato in molti sport. Con i suoi atleti ha colorato d'una fantasticafacendo gioire milioni di italiani incollati davantitelevisioni o a semplici ma avanzatissimi smartphone. La leggendaria Olimpiade con 40 medaglie conquistate, mai così tante nella storia, la superlativa Paralimpiade dove i podi sono stati ben 69, il titolo europeo delnel ‘tempio' di Wembley battendo l'Inghilterra ai rigori, i due titoli continentali della pallavolo con aggiunta di quello storico mondiale del volley maschile under 21, i tanti trionfi del ciclismo e i successi nel mondo dei motori. Tutti momenti emozionanti che fanno diventare lo sport ...

JacopoPizzi : Prosegue l'estate magica delle vittorie italiane, #Parisi vince il #Nobel per la fisica con una ricerca svolta inte… - Radiopescara : Una magica estate ha tinto il cielo di Azzurro, dal calcio alle Olimpiadi - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: La magica estate che ha tinto il cielo di Azzurro, dal calcio alle Olimpiadi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La magica estate che ha tinto il cielo di Azzurro, dal calcio alle Olimpiadi - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: La magica estate che ha tinto il cielo di Azzurro, dal calcio alle Olimpiadi -

AGI - Agenzia Italia

Le due formazioni sono praticamente le stesse vista la poca distanza tra le due partite, e l' Italia ha tanta voglia di proseguire nella magica estate di sport che ancora ci sta accompagnando.