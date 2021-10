La maestra no vax è guarita dal Covid | ha avuto paura e ora farà il vaccino

Advertising

fanpage : Maestra #novax finisce in terapia intensiva e si pente: 'Mi vaccinerò' - globalistIT : - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: ....si confronterà col medico di base..... Penso che farò il vaccino – ha dichiarato – voglio però informarmi bene, su qual… - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: La conversione di Sabrina Pittarello - Fitsongs69 : RT @Open_gol: La conversione di Sabrina Pittarello -

Ultime Notizie dalla rete : maestra vax

Era finita nell'occhio del ciclone anche mostrandosi in televisione per opporsi al Covid. Poi a settemmbre lo aveva contratto e si era pentita ed ora Sabrina Pittarello, lano mask e nodi Treviso nota alla cronaca aver sostenuto che "il virus non esiste ed è tutto un complotto", è guarita dal Covid ed è stata dimessa dall'ospedale. Appena uscita dalla ...Da noa sìil passo è brevissimo. A convertirsi è Sabrina Pattarello , laveneta che in passato ha fatto discutere per le sue posizioni radicali manifestate anche a scuola. Un ripensamento avvenuto ...Ed ecco che quello “dal nome strano” è il nuovo sindaco di Rimini, il primo di origini straniere in una città italiana di una qualche rilevanza. Ai riminesi Jamil Sadegholvaad tanto strano non è sembr ...Dopo essersi mostrata per mesi come una sostenitrice dei no vax - e dopo aver contratto il virus a settembre - Sabrina Pittarello si è mostrata intenzionata a vaccinarsi: "Mi confronterò con il mio me ...