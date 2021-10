La Lazio paga l'assenza di Immobile, Sarri frena la corsa (Di martedì 5 ottobre 2021) La Lazio paga di certo la pesante assenza di Immobile ma nel complesso i giocatori sono apparsi sottotono e nervosi, nonché incapaci di creare grattacapi a Skorupski. Lazio tra alti e bassi. Caduta che fa rumore quella dei biancocelesti, che erano reduci dalle vittorie nel derby e in Europa League con il Lokomotiv Mosca e mancano l’occasione per tenere il passo delle rivali che li precedono in classifica. Il Bologna dei ‘ragazzi terribili’ travolge la Lazio e impedisce a Sarri di completare la settimana perfetta. Al Dall’Ara il grande ex Mihajlovic confeziona il colpo, con i rossoblù che con una prestazione impeccabile rifilano tre reti ai biancocelesti e tornano a sorridere dopo tre gare senza successi. Ben altra prestazione quella del Bologna, che vede la sfida ... Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) Ladi certo la pesantedima nel complesso i giocatori sono apparsi sottotono e nervosi, nonché incapaci di creare grattacapi a Skorupski.tra alti e bassi. Caduta che fa rumore quella dei biancocelesti, che erano reduci dalle vittorie nel derby e in Europa League con il Lokomotiv Mosca e mancano l’occasione per tenere il passo delle rivali che li precedono in classifica. Il Bologna dei ‘ragazzi terribili’ travolge lae impedisce adi completare la settimana perfetta. Al Dall’Ara il grande ex Mihajlovic confeziona il colpo, con i rossoblù che con una prestazione impeccabile rifilano tre reti ai biancocelesti e tornano a sorridere dopo tre gare senza successi. Ben altra prestazione quella del Bologna, che vede la sfida ...

