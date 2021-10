La Juventus pensa al dopo Alex Sandro | cash più contropartita

Advertising

fabiotreu2 : @frafacchinetti Sei pregato di evitare di fare il 'bulletto...' quando partecipi alle trasmissioni di ??SET. Lascia… - Jurgen__K : Pensa a noi caro Arthur, pensa a noi... - nadi1913 : RT @LabaroViolaNews: #Fiorentina vuole vendere all’estero #Vlahovic già a gennaio. #Commisso pensa ci sia la #Juventus - PassFiorentina : RT @LabaroViolaNews: #Fiorentina vuole vendere all’estero #Vlahovic già a gennaio. #Commisso pensa ci sia la #Juventus - PassioneFiorent : RT @LabaroViolaNews: #Fiorentina vuole vendere all’estero #Vlahovic già a gennaio. #Commisso pensa ci sia la #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pensa

TUTTO mercato WEB

...campione del mondo e il Belgio guidato da Lukaku che scenderanno in campo giovedì allo... il ct Roberto Mancinia una formazione simile a quella di luglio con alcuni correttivi ...In questa, deve essere al centro; di più, in questo momento ne è la stella assoluta . ... Discorso diverso per la nuova posizione da attaccante 'vero' cui qualcunodopo le sfide vincenti ...La Juventus pensa al dopo Alex Sandro e prova a sondare il terreno per Reguilon, valutato dal Tottenham circa 40 milioni ...Il suo contratto con i biancocelesti scade nel 2024 Come riportato da Calciomercato.com, il difensore serbo dellaè un vecchio pallino di Massimiliano, che lo vorrebbe avere con sè in squadra. Lanon pe ...