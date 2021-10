La “Global Europe” fatica a esistere non solo nell’Atlantico e nel Pacifico, ma pure al di là dell’Adriatico (Di martedì 5 ottobre 2021) I leader dell’Unione Europea oggi si ritroveranno a cena a Brdo, in Slovenia, per discutere di Cina, Aukus, Afghanistan e del processo per la costruzione della difesa Europea. Ma l’ambizione del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, di trovare un’intesa sul “ruolo dell’Ue sulla scena internazionale” sarà compromessa da un cancelliere dimezzato a Berlino, che non ha i pieni poteri per affermare la posizione della Germania sui grandi dossier Globali, e da un presidente francese già in campagna elettorale, che non esita a stuzzicare la corda gollista del suo elettorato. Angela Merkel ha plasmato la politica dell’Ue sulle sue relazioni con gli Stati Uniti e la Cina: alleanza transatlantica sulla sicurezza sotto l’ombrello della Nato, ma continuando a fare affari con Pechino. Emmanuel Macron ha lanciato grandi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) I leader dell’Unionea oggi si ritroveranno a cena a Brdo, in Slovenia, per discutere di Cina, Aukus, Afghanistan e del processo per la costruzione della difesaa. Ma l’ambizione del presidente del Consiglioo, Charles Michel, di trovare un’intesa sul “ruolo dell’Ue sulla scena internazionale” sarà compromessa da un cancelliere dimezzato a Berlino, che non ha i pieni poteri per affermare la posizione della Germania sui grandi dossieri, e da un presidente francese già in campagna elettorale, che non esita a stuzzicare la corda gollista del suo elettorato. Angela Merkel ha plasmato la politica dell’Ue sulle sue relazioni con gli Stati Uniti e la Cina: alleanza transatlantica sulla sicurezza sotto l’ombrello della Nato, ma continuando a fare affari con Pechino. Emmanuel Macron ha lanciato grandi ...

Advertising

greta_greta_ : Abbiamo i droni però, spesa immediata prevista di 59 milioni di euro. però alla fine la spesa totale salirebbe a… - DillZero_9 : RT @picuzzo93: 168 milioni di euro nei prossimi sette anni. Italy funds arming of its Reaper drones - Brunomgiordano : RT @picuzzo93: 168 milioni di euro nei prossimi sette anni. Italy funds arming of its Reaper drones - Scalva_ : RT @picuzzo93: 168 milioni di euro nei prossimi sette anni. Italy funds arming of its Reaper drones - UDisattivata : RT @picuzzo93: 168 milioni di euro nei prossimi sette anni. Italy funds arming of its Reaper drones -