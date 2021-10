La Fifa incarica la Figc di sperimentare una modifica al fuorigioco con il ritorno al concetto di “luce” 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto riporta La Stampa, lahato ladiunadeltornando aldi luce tra attaccante e penultimo difensore. Il test avverrà nel campionato Under 18. Poi il dossier sarà trasmesso all’Ifab per le decisioni in merito. “Il. Si può cancellare un gol o una magia per colpa di mezza scarpa o di una mano oltre la linea tracciata dalle telecamere? Un tempo esisteva ildi “luce” tra i corpi e solo in presenza della quale si fermava il gioco, altrimenti l’azione correva: oggi, c’è la tecnologia e, così, anche un solo centimetro fa cadere in fallo chi cerca un po’ gloria di attacco. Lasi è guardata attorno e ha chiesto al presidente della ...