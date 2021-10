La Corte di Cassazione ha confermato le condanne del processo “Borsellino quater”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ladihaledelcosiddetto “” sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, in cui fu ucciso il magistrato Paolo, e i successivi depistaggi. Sono dunque stati condannati definitivamente all’ergastolo

...la sentenza delladi Assise di Appello di Caltanissetta del 2019. Con la decisione odierna - giunta dopo oltre 4 ore di camera di consiglio - la quinta sezione penale dellaha dunque ...stata confermata dallala condanna d'appello del processo Borsellino quater sulla strage di Via D'Amelio e i ... Convalidata, dunque, la sentenza delladi Assise di Appello di ...La Corte di Cassazione ha confermato quattro condanne d'appello nel processo Borsellino Quater. Ergastolo ai capomafia Madonia e Tutino.Confermate dalla Cassazione le quattro condanne del processo Borsellino quater, con il carcere a vita per due capomafia, Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, e 10 anni di reclusione per Calogero Pulci ...